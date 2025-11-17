Ankara’nın başarısı terör devletini rahatsız etti: En ciddi tehdit Türkiye

Türkiye’nin Başkan Erdoğan liderliğinde güçlenen bölgesel pozisyonu, terör devleti İsrail’i rahatsız etti. Tel Aviv yönetiminin Türkiye’nin bölgede artan etkisinden duyduğu rahatsızlık son açıklamalara da yansıdı. Siyonist Bakan Chikli, Türkiye’yi “en ciddi tehdit” olarak nitelendirirken, Ankara’ya karşı Yunanistan ve GKRY ile ittifak kurulması çağrısında bulunarak dikkat çekici bir çıkış yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN