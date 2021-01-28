28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sincar’a operasyon olacak mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Bölgedeki pek çok denklemi etkileyecek

Son dakika: Sincar’a operasyon olacak mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Bölgedeki pek çok denklemi etkileyecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2021 12:25
Güncelleme:28.01.2021 13:29
Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Yılın ilk toplantısında, ana gündem Yunanistan ile yeniden başlayan istikşafi görüşmeler olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele de ele alınacak. Ama yılın ilk MGK'sında en önemli gündem Sincar'a muhtemel operasyon olacak. Peki Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Yılın ilk toplantısında, ana gündem Yunanistan ile yeniden başlayan istikşafi görüşmeler olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele de ele alınacak. Ama yılın ilk MGK'sında en önemli gündem Sincar'a muhtemel operasyon olacak. Peki Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

SİNCAR'A OLASI OPERASYON MASADA

Ağar, "Sincar Suriye ile Irak arasındaki geçişi kopartılması adına son derece önemli. Şu an Suriye'de 40 bin km'lik karelik bir alan içerisinde 120 bin tane PKK'lı terörist var. Konu şu bu teröristler nerede, ne zaman, ne şekilde ve nasıl kullanılacaklar ve kime karşı kullanılacak? Türkiye bunu çok iyi okuyor." ifadelerini kullandı.

PEK ÇOK DENKLEMİ ETKİLEYECEK

TSK'nın bu zorlu bölgedeki operasyonu yapabilecek güçte olduğunu belirten Ağar, "Sadece Sincar harekatı dediğimiz zaman Sincar harekatını konuşmuyoruz, bölgedeki pek çok denklemi etkileyecek ve değiştirecek bir harekatı konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincara operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" DEDİ! SİNCAR'A OPERASYON OLACAK MI? SİNCAR NEDEN KRİTİK BÖLGE?

Son dakika: Gözler yeni yılın ilk MGKsında! Sincar Harekatı masada SON DAKİKA: GÖZLER YENİ YILIN İLK MGK'SINDA! SİNCAR HAREKATI MASADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sincar’a operasyon olacak mı?
Sincar’a operasyon olacak mı?
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan çıktı!
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan çıktı!
A Haber sınırın sıfır hattında
A Haber sınırın sıfır hattında
Bir ilk yaşandı! Müthiş görüntüler
Bir ilk yaşandı! Müthiş görüntüler
Gözler yılın ilk MGK'sında!
Gözler yılın ilk MGK'sında!
İnsan odaklı reform paketinde neler var?
İnsan odaklı reform paketinde neler var?
Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na tepki
Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na tepki
75 yaş üstü aşılanmaya başlıyor
75 yaş üstü aşılanmaya başlıyor
ABD’li Korgeneral Hodges: Türkiye, ABD için çok önemli bir müttefik
ABD’li Korgeneral Hodges: Türkiye, ABD için çok önemli bir müttefik
ABD'de yeni kalkışmalar olabilir!
"ABD'de yeni kalkışmalar olabilir!"
Beşinci kol faaliyeti nedir? Neleri kapsıyor?
Beşinci kol faaliyeti nedir? Neleri kapsıyor?
Başkan Erdoğan Elon Musk görüşmesi sonrası ilk açıklama
Başkan Erdoğan Elon Musk görüşmesi sonrası ilk açıklama
Daha Fazla Video Göster