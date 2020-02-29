Son dakika: SİHA Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti | Video
SON DAKİKA HABERİ: Esad rejiminin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucu İdlib bölgesinde 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 200'ü aşkın rejim hedefini ağır ateş altına aldı.
RUS YAPIMI 2 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SİHA İLE VURULDU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırının ardından rejim hedeflerinin uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığını belirterek, "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir BUK (SA-17), bir Pantsir S1 (SA-22) hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.
VURULMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 75 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Sistemin radarının aktif olduğu görülüyor.
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