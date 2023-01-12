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Son dakika: Sıfır Emisyon Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 12.01.2023 15:10
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hedefimiz Paris İklim Anlaşmasıyla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmak." dedi.
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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