Son dakika: Seçil öğretmen teröristlerin hedefi oldu! İşte Türkiye'nin konuştuğu o görüntüler |Video
Şırnak'ta görev yapan Seçil öğretmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle yaptığı gösteri sosyal medyada çok konuşulmuş görüntüler ise beğeni ve paylaşım rekorları kırmıştı.
Bu görüntüleri hazmedemeyen terör örgütü PKK sempatizanları Seçil öğretmeni hedef aldı.
TÜRKİYE #SEÇİLÖĞRETMEN'E SAHİP ÇIKTI
Yaşanan bu hadisenin ardından hedef gösteren profillere büyük tepki gösterilirken, terör yanlısı sosyal medya teröristleri ise korkudan hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.
NEŞE ÖĞRETMENİ UNUTMADIK
Neşe Alten, 1 Ocak 1972 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokul eğitiminden sonra, Sinop Öğretmen Lisesi'ne gitti. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. 2 temmuz 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil İlçesi, Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda öğretmenliğe başladı. Neşe Alten, 26 ekim 1993 gecesi daha 25 günlük öğretmenken, PKK terör örgütü tarafından babası Hasan Alten ile birlikte 21 yaşındayken şehit edildi.
*PKK'lı teröristler tarafından 1993 yılında daha henüz 25 günlük öğretmenken şehit edilen Neşe Alten
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