14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 14 Mart 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 14 Mart 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2021 19:36
Güncelleme:14.03.2021 19:49
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 14 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 13 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

13 MART

12 MART

11 MART

10 MART

9 MART

8 MART

7 MART

6 MART

5 MART

Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Başkan Erdoğan vatandaşların çağrısını yanıtsız bırakmadı
Başkan Erdoğan vatandaşların çağrısını yanıtsız bırakmadı
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı töreninde önemli açıklamalar
AK Partili Hayati Yazıcı'dan A Haber'e özel açıklamalar
AK Partili Hayati Yazıcı'dan A Haber'e özel açıklamalar
Hangi illerin renkleri değişti?
Hangi illerin renkleri değişti?
Kısıtlamalar geri gelecek mi?
Kısıtlamalar geri gelecek mi?
Korona savaşçılarının mesajı
Korona savaşçılarının mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
Alman basını Türkiye'ye nefret kustu
Alman basını Türkiye'ye nefret kustu
Bakan Soylu'nun annesi son görev
Bakan Soylu'nun annesi son görev
Bakan Soylu'nun annesine son görev
Bakan Soylu'nun annesine son görev
Sağlık çalışanlarına mektup
Sağlık çalışanlarına mektup
Daha Fazla Video Göster