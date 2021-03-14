SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 14 Mart 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 14 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 13 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

13 MART

12 MART

11 MART

10 MART

9 MART

8 MART

7 MART

6 MART





5 MART