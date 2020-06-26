Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 26 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 51.198 kişiye test yapıldı 1.396 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 5.065'e yükseldi. 1.492 kişinin sağlığına kavuşmasıyla birlikte ise toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 167.198 kişe ulaştı. İşte 26 Haziran Cuma gününe ait koronavirüs verilerinin paylaşıldığı o tablonun detayları...

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 26 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 51.198 kişiye test yapıldı 1.396 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 5.065'e yükseldi. 1.492 kişinin sağlığına kavuşmasıyla birlikte ise toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 167.198 kişe ulaştı.

İşte 26 Haziran Cuma gününe ait koronavirüs verilerinin paylaşıldığı o tablonun detayları...