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11.03.2020

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti. Kararın ardından basın karşısına çıkan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüsün 1 kişide tespit edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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