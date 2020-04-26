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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Emrullah Gülüşken Ankara'ya getirildi |Video

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26.04.2020
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak" ifadelerini kullanmıştı. Kovid-19 hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'i taşıyan ambulans uçak Ankara'ya indi.

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