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Son dakika: Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat'tan darbe imalı bildiriye A Haber'de sert tepki: Türkiye’de idam sehpalarını özleyen alçaklar var

A Haber
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Giriş: 05.04.2021 14:15
Güncelleme:05.04.2021 14:24
Son dakika haberi... Darbe imalı bildirinin perde arkasında ne var? Emekli amiraller neden gece yarısı darbe imalı bildiri yayımladı? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında sert sözlerle tepki gösterdi. Donat, "Türkiye’de idam sehpalarını özleyen alçaklar var" ifadelerini kullanarak, "Geçti Bor'un pazarı, Türk halkı demokrasiye alıştı" dedi.
Bildiriye sert tepki BİLDİRİYE SERT TEPKİ
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Bildiriye sert tepki
Bildiriye sert tepki
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Gece yarısı bildirisinin perde arkası ne?
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Bildirinin perde arkasında ne var?
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