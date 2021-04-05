Son dakika haberi... Darbe imalı bildirinin perde arkasında ne var? Emekli amiraller neden gece yarısı darbe imalı bildiri yayımladı? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında sert sözlerle tepki gösterdi. Donat, "Türkiye’de idam sehpalarını özleyen alçaklar var" ifadelerini kullanarak, "Geçti Bor'un pazarı, Türk halkı demokrasiye alıştı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN