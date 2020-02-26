Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması! "Pozitif sonuçlar..."
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile İdlib konusunda 'pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı; "Türkiye ile Suriye'nin İdlib kenti konusunda daha 'pozitif sonuçlar üretecek' bir görüşme yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
İdlib'de yaşananları görüşmek üzere Rusya'dan bir delegasyonun bugün Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama paylaşıldı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, "İdlib görüşmelerinden güzel sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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