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Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması! "Pozitif sonuçlar..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
RUSYA'DAN İDLİB AÇIIKLAMASI!

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada ile konusunda 'pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.

; " ile Suriye'nin kenti konusunda daha 'pozitif sonuçlar üretecek' bir görüşme yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İdlib'de yaşananları görüşmek üzere Rusya'dan bir delegasyonun bugün Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama paylaşıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, "İdlib görüşmelerinden güzel sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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