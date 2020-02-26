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26.02.2020

Rus heyet 3. kez masada! İdlib hava sahası nasıl kullanılacak?

İdlib'de son durum ne? Rus heyet Türkiye'ye geldi. Süreç nasıl işleyecek? İdlib hava sahası nasıl kullanılacak? A Haber canlı yayınına bağlanan emekli Korgeneral Hava Pilot Erdoğan Karakuş, hava sahası için nasıl bir çözüm bulunacağını değerlendirdi. Erdoğan Karakuş, “Yani buradaki olay gayet açık. Burası bir yerde iç savaş bölgesi. Bu noktalara müdahale edenler var. Bu bölgelerin hava sahasının sahibi yok. Daha önceki dönemde koalisyon güçleri hava sahasını istedikleri gibi kullanıyordu. Bu duruma müdahale eden söz konusu olmadı. Hava sahasını kim güç elindeyse o kullanmaya çalışıyor. Bu konuda Rusya’nın tutumu çok önemli…Türkiye’nin isteği belli, biz gözlem noktaları dahil Soçi muhtırasına uyulmasına talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar

Erdoğan Karakuş; "Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir çare bulacağız. İdlib'te en küçük bir geri adım atmayacak ve rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN UÇAK KAYBI OLMA İHTİMALİ KABUL EDİLEMEZ"

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş şu önemli açıklamaları kaydetti:

"Suriye'de bundan önceki dönemde koalisyon güçleri hava sahasını istedikleri gibi kullandılar. Herhangi bir müdahalede ise kimse bulunmadı. Bu noktada Türkiye'nin isteği bellidir, bizler Soçi mutabakatına uyulmasını istiyoruz. Rusya'nın elinde bulunan Pansil, S-300 ve S-400 silahlarının kullanımı tamamen Ruslara aittir. Bu noktada Suriye'nin elinde çok güçlü hava savunma silahları yoktur. Rusya, kullanım noktasında bu silahları teslim etmemektedir. Benim düşüncem şu ki, Rusya ile İsrail arasında bir anlaşma mevcut ve İsrail uçakları istediği zaman Suriye sınırlarını geçip, saldırıda bulunabiliyor. Bu konuda her ne kadar Türkiye'nin F16 uçaklarının noktasında bir sorun olmasa da, bizim herhangi bir uçak kaybımız kabul edilecek bir olay olmayacaktır. Bu yüzden mümkün olduğu kadarıyla Rusya ile anlaşmaya çalışıyoruz çünkü hukuken haklıyız."

Son dakika: Rusyadan İdlib açıklaması! Pozitif sonuçlar... SON DAKİKA: RUSYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI! "POZİTİF SONUÇLAR..."
ABDden İdlib açıklaması: Türkiye ile çalışıyoruz ABD'DEN İDLİB AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYORUZ

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