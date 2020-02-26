Rus heyet 3. kez masada! İdlib hava sahası nasıl kullanılacak?
Erdoğan Karakuş; "Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir çare bulacağız. İdlib'te en küçük bir geri adım atmayacak ve rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız." açıklamasında bulundu.
"TÜRKİYE'NİN UÇAK KAYBI OLMA İHTİMALİ KABUL EDİLEMEZ"
Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş şu önemli açıklamaları kaydetti:
"Suriye'de bundan önceki dönemde koalisyon güçleri hava sahasını istedikleri gibi kullandılar. Herhangi bir müdahalede ise kimse bulunmadı. Bu noktada Türkiye'nin isteği bellidir, bizler Soçi mutabakatına uyulmasını istiyoruz. Rusya'nın elinde bulunan Pansil, S-300 ve S-400 silahlarının kullanımı tamamen Ruslara aittir. Bu noktada Suriye'nin elinde çok güçlü hava savunma silahları yoktur. Rusya, kullanım noktasında bu silahları teslim etmemektedir. Benim düşüncem şu ki, Rusya ile İsrail arasında bir anlaşma mevcut ve İsrail uçakları istediği zaman Suriye sınırlarını geçip, saldırıda bulunabiliyor. Bu konuda her ne kadar Türkiye'nin F16 uçaklarının noktasında bir sorun olmasa da, bizim herhangi bir uçak kaybımız kabul edilecek bir olay olmayacaktır. Bu yüzden mümkün olduğu kadarıyla Rusya ile anlaşmaya çalışıyoruz çünkü hukuken haklıyız."
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