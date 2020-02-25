ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye ile çalışıyoruz
Rusya desteğini alarak İdlib'e saldırılar düzenleyen Esad'ı hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye hakkında açıklama yaptı. Bakan Pompeo, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esad rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de sürdürdüğü saldırılara atıfta bulunarak, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İdlib'deki gelişmelere değinen Pompeo, Esad rejiminin askeri bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini artırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz."
ABD'DEN ÇİN VE İRAN'A TEPKİ
Öte yandan Pompeo, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs salgını konusunda "bilgi sakladıkları" gerekçesiyle Çin ve İran'a tepki gösterdi.
Pompeo, "ABD, İran rejiminin ülkelerindeki koronavirüs salgını ile ilgili hayati öneme sahip ayrıntıları sansürlemesinden derin endişe duymaktadır. Bu konuda sansür uygulamanın ölümcül bedelleri olur." ifadesini kullandı.
İran'ın virüs sebebiyle yaşanan ölüm vakalarında Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu vurgulayan Pompeo, İran'a koronavirüs vakalarının ve ölüm sayısı hakkında örtbas girişiminde bulunmaması ve gerçeği anlatması çağrısında bulundu.
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