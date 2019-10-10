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10.10.2019
Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere havanla saldırdı. Ölü ve yaralılar var. Akçakale'ye Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havan saldırısının ardından 1'i bebek 3 kişi şehit oldu. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.
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