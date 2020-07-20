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Son dakika: PKK’ya karşı “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başladı

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Giriş: 20.07.2020 10:12
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de terör örgütü PKK’ya karşı “Yıldırım-2 Cilo” harekatının başladığını duyurdu. Harekatta 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, canlı yayında aktardı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca 'de "" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir." dedi.





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