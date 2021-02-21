İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında Gara Operasyonu ve terörle mücadele başlıklarında önemli detaylar verdi. Bakan Soylu Gara'ya giden kadın milletvekilini de açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği bir kez daha gündemde. Peki HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında Gara Operasyonu ve terörle mücadele başlıklarında önemli detaylar verdi. Bakan Soylu Gara'ya giden kadın milletvekilini de açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği bir kez daha gündemde. Peki HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.