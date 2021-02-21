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Son dakika: PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Gara neden dönüm noktası oldu? A Haber'de değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 21.02.2021 12:45
Güncelleme:21.02.2021 13:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında Gara Operasyonu ve terörle mücadele başlıklarında önemli detaylar verdi. Bakan Soylu Gara'ya giden kadın milletvekilini de açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği bir kez daha gündemde. Peki HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında Gara Operasyonu ve terörle mücadele başlıklarında önemli detaylar verdi. Bakan Soylu Gara'ya giden kadın milletvekilini de açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği bir kez daha gündemde. Peki HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: PKKnın siyasi kolu HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Gara neden dönüm noktası oldu? A Haberde değerlendirdiler SON DAKİKA: PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP KAPATILACAK MI? TERÖRÜN SİYASALLAŞMASI NASIL ÖNLENECEK? GARA NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez A Haberde açıkladı! Garaya giden HDPli vekil kimdi? FETÖnün şifreleri neler? İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI! GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİL KİMDİ? FETÖ'NÜN ŞİFRELERİ NELER?
Son dakika: Garada terör yuvasını ziyaret etmişti! HDPli Dilan Taşdemire soruşturma! SON DAKİKA: GARA'DA TERÖR YUVASINI ZİYARET ETMİŞTİ! HDP'Lİ DİLAN TAŞDEMİR'E SORUŞTURMA!
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