18 Kasım 2021, Perşembe
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Son dakika | PKK'lı teröristler SİHA'dan kaçamadı
Son dakika haberi...Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin hainlere yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi.