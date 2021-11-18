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Son dakika | PKK'lı teröristler SİHA'dan kaçamadı

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Giriş: 18.11.2021 10:35
Son dakika haberi...Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin hainlere yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi.
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