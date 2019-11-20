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20.11.2019

Son dakika: PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu |Video

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildiğini ve 83 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirildiğini açıkladı.

'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile 'nin kuzeyindeki ve Rasulayn'da terör örgütü /'yi etkisiz hale getiren komandolarımız, güvenli bölgenin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288'i sehpaya monteli, 395'i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi.

Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi" denildi.

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