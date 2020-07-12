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Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 terörist, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
MSB, "Kahraman Komandolarımız PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi." bilgisini paylaştı.