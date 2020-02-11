Uçak havadayken pilot bilincini yitirdi! Pegasus uçağında korku dolu anlar |Video

Pegasus'un Viyana'dan saat 10.40'ta kalkarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden PC 902 sefer sayılı uçağında faciadan dönüldü. Uçağın kaptan pilotu inişe kısa bir süre kala bilincini kaybetti. Uçakta korku dolu anlar yaşanırken devreye ikinci pilot girdi. Pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Kule ekibi ile kurduğu bağlantı ile uçağı indirmeyi başardı. Uçak 14.41'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Uçağın sağsalim piste inmesi herkes derin bir nefes aldı. Uçağın havadaki korku dolu anları pistteki amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...

Pegasus Havayolu şirketine ait PC 902 sefer sayılı Viyana - İstanbul uçağında faciadan dönüldü. Geçtiğimiz günlerde pilotaj hatası ile piste çakılarak 3'e ayrılan Pegasus uçağında 3 vatandaş hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Pegasus'un PC 902 sefer sayılı uçağında ise kaptan pilot bilincini kaybetti. Yaşanan panik anlarının ardından devreye ikinci pilot girdi. İkinci pilotun kule ekibi ile yoğun teması sonrası zorlu iniş gerçekleşti. Uçağın havadaki korku dolu anları kameralar tarafından kaydedildi. İşte o anlar...

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Uçak 10.40'ta Viyana'dan havalandı. İstanbul'a 14.35'te varması beklenen uçakta kalkış sonrası her şey olağan gidiyordu. Uçak inişe hazırlanırken, kaptan pilot rahatsızlandı. Pilotun bilincini yitirmesi ile tüm sorumluluk yardımcı pilota geçti. Kule ile temasa geçen pilot zorlu iniş için insiyatif aldı. Kulenin başarılı yönlendirmesi ile olası bir faciadan dönüldü.

PEGASUS UÇAĞI SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKIP 3'E BÖLÜNDÜ

Pegasus'un İzmir-İstanbul seferini yapan uçak geçen hafta 18.40 suarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert şekilde çarparak parçalandı. Pistten çıkan uçakta 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın pilotaj hatasından olduğu ortaya çıkarken, Pegasus son 1 ayda 2, 2 yılda 3 kazaya karıştı.

Pegasus Genel Müdürü soruları yanıtsız bırakmıştı.