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06.02.2020

Son dakika! Pegasus Havayolları'nın 1 ayda 2 uçağı pistten çıktı! Sorulardan timsah gözyaşları ile kaçtı |Video

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 373 tipi uçak dün akşam 18.40'ta pistten çıkarak parçalandı. Uçak 3'e bölünürken, 183 kişinin bulunduğu uçakta 3 kişi yaşamanını yitirdi, 180 kişi ise yaralandı. Uçağın piste iniş yaptığı anın görüntüleri ve kule ile kurulan diyalog uçağın pistten çıkmasının nedenini büyük ölçüde netleştirdi. Kule ekibi, Pegasus pilotlarına, 'Sizden önceki iki uçak pas geçti' ifadesi ile riski bildirirken, pilotlar ısrarla inmeyi tercih etti. Uçağın İstanbul'da hakim olan lodos nedeniyle inişe 30 metre kala zemine sert şekilde çarptığı ve pist dışına çıkarak parçalandığı bildirildi. Pegasus CEO'su Mehmet Tevfik Nane bugün kameralar karşısına geçti. Nane, canlı yayında kaza ile ilgili bilgileri paylaşırken gözyaşları döktü. Nane toplantının sonunda ise içinde bulundukları duygusal durumu bahane ederek soruları kabul etmedi. Nane'nin ağlaması birçok kişi tarafından soru almamak için kullanılan 'Timsah Gözyaşları' olarak değerlendirildi. Pegasus Havayolları uçakları son 2 yılda 3 kez pistten çıktı. Uçakların pisti pas geçmek istememesinden kaynaklanan kazalar akıllara pilotlara yakıt tasarrufu için yapılan baskıları getirdi.

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