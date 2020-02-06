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06.02.2020

Son dakika: Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane'den flaş kaza açıklaması: Tüm pilotlarımız...

Son dakika haberi... Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, dünkü kazanın ardından açıklamalarda bulundu. Mehmet Nane, "Kazanın meydana gelmesinden sonra 18,36'da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Uçakta 177 yolcumuz, 6 mürettebatımız toplam 183 kişi vardır. Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. Biraz önce gelmeden saat 13,00 itibariyle bu 180 hastaneye sevk edilen misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi evlerine gönderildi." şeklinde konuştu. Öte yadnan Name, "Şirketimizin yıllık bazdaki skorları Avrupa Birliği standartlarından yüksektir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devretmek için teşvik edilmektedir." dedi.

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