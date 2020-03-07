Özel Harekatçılar göçmenleri kurtardı! Göçmenleri nehre itmeye çalışan Yunan askerleri engellendi

İnsanlık dışı görüntülerin yaşandığı sınır hattına gidiyoruz. Yunanistan sınırına ulaşan göçmenler Meriç Nehri’nden geçmeye çalışıyor. Yunan polisi ise çağ dışı müdahalelerle yakaladığı göçmenleri geri itmeye çalışıyor. Bu noktada Özel Harekat Polisleri gün boyunca görev başındaydı. Nehrin hemen karşı yakasında 2 Yunan zırhlısı duruyor ve yakalamış oldukları göçmenleri geri göndermeye çalışıyordu. Ancak Özel Harekat Polislerimizi görünce beklemeye başladılar. Ağaçların arkasına saklanan Yunan polisi, yakaladığı göçmenlere zulmediyor ve soyup dövüyordu sonra da nehre atıyordu. Türk polisi bu insanlık dışı durumu engelledi. Göçmenleri nehre itmeye çalışan Yunan askerleri engellendi.