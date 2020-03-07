Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü

Ege Denizi ve Trakya'dan Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Yunan askerinin orantısız gücüyle karşı karşıya kalıyor. Yunan güvenlik güçleri kadın, çocuk, yaşlı demeden ülkelerine giriş yapmak isteyen mültecilere orantısız güç kullanıyor. Yunanistan'ın insanlık dışı saldırıları vicdanları kanatırken, Türkiye saldırılardan en çok etkilenen çocukları korumaya devam ediyor. MHP Lideri Bahçeli'nin talimatıyla, Türkiye ile Yunanistan arasında bekleyen çocukların mağduriyetinin giderilmesi için kurulan 'Göçmen Kreşi' faaliyetlerine başladı.