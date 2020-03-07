07 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü

Ege Denizi ve Trakya'dan Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Yunan askerinin orantısız gücüyle karşı karşıya kalıyor. Yunan güvenlik güçleri kadın, çocuk, yaşlı demeden ülkelerine giriş yapmak isteyen mültecilere orantısız güç kullanıyor. Yunanistan'ın insanlık dışı saldırıları vicdanları kanatırken, Türkiye saldırılardan en çok etkilenen çocukları korumaya devam ediyor. MHP Lideri Bahçeli'nin talimatıyla, Türkiye ile Yunanistan arasında bekleyen çocukların mağduriyetinin giderilmesi için kurulan 'Göçmen Kreşi' faaliyetlerine başladı.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 16:20
  • 1
  • 15
Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Edirne'de sınırda bekleyen göçmen çocuklar için kurulan 'Göçmen kreşi' faaliyete başladı.

  • 2
  • 15
Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü

Bahçeli, kreşe sığınan ve tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklara bot, mont, kazak ve temel gıda gibi yardımlar da gönderdi.

  • 3
  • 15
Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü

GÖÇMENLERE YARDIM ELİ

Öte yandan, MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla bölgeye 3 yardım TIR'ı gönderildi.

  • 4
  • 15
Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü

Özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncaklarla birlikte battaniye, iç çamaşırı ile su, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımlar, mültecilere dağıtılıyor.

  • 5
  • 15
Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü

Yardımlar, Edirne MHP İl Başkanlığı ile Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizasyonunda, Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin desteğiyle dağıtılıyor.