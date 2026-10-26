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Mekke İttifakı'nın kritik toplantısı İran'da nasıl yankılandı? A Haber Tahran'dan aktardı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mekke İttifakı'nın kritik toplantısı İran'da nasıl yankılandı? A Haber Tahran'dan aktardı

Tahran’da sürpriz dörtlü zirve gerçekleşti. İran, Türkiye, Pakistan ve Katar’ın katıldığı kritik toplantıda bölgesel güvenlik, Gazze ve Lübnan’daki gelişmeler ile enerji güvenliği masaya yatırıldı. Pezeşkiyan’dan İslam ülkelerine birlik çağrısı gelirken, zirvenin bölgedeki yeni güvenlik mimarisinin önemli adımlarından biri olduğu vurgulandı. A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ bu kritik toplantının İran'da nasıl yankılandığını anbean aktardı.

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