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Son dakika: 140 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2020
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SON DAKİKA: 140 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Son dakika haberine göre; , 10 ilde gerçekleştirilen kaçakçılığı uygulamasında 63’ü , 65’i , 5’i 4’ü ve 3’ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: , 10 ilde gerçekleştirilen kaçakçılığı uygulamasında 63'ü , 65'i , 5'i 4'ü ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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