Son dakika: 140 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63’ü Suriye, 65’i Afganistan, 5’i Pakistan 4’ü Irak ve 3’ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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