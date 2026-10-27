Doğu Akdeniz'de Batı'nın Sevilla dayatması tarihe gömüldü

Libya Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı onaylayarak 2020 yılında aldığı boykot kararını kaldırması, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin kapısını araladı. A Haber canlı yayınında harita başında gelişmeyi değerlendiren akademisyen ve hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Türkiye'nin Akdeniz'deki prangalarını parçaladığını ve Batı'nın Sevilla dayatmasının tarihe gömüldüğünü vurguladı.