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Orman yangınları sonrası Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj

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Giriş: 30.07.2021 00:58
Güncelleme:30.07.2021 00:59
Türkiye'de art arda çıkan orman yangınları sonrası Yunanistan'dan ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak 'yardıma hazırız' mesajı verdi. A Haber ekibinden Manolis Kostidis son dakika gelişmesinin ayrıntılarını canlı yayında aktardı. Kostidis, 2020 yılındaki iki bakanın basın toplantısında yaşadığı krizden sonra bu adımın olumlu bir yaklaşım olduğuna vurdu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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