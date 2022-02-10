Son dakika: Önce provokasyon ardından sivil itaatsizlik! TMT’nin hedef alınması planlı mı?

Son dakika haberi… HDP’nin sokak çağrılarının ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “faturaları ödemeyin” çıkışı ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan’ı engelleme girişimi ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın hedef alınması planlı mı? Etki ajanları yeniden mi devrede? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Avukat Serdar Öktem ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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