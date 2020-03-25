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25.03.2020

Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Okullar tatil edildi mi? Okullarda tatil ne zamana kadar uzatıldı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca velinin merak ettiği bu sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk, okulları 30 Nisan tarihine kadar ertelendiğini bu süreçte uzaktan eğitimin devam edeceğinin ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca'nın ardından konuşan Milli Eğiitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca velinin merak ettiği "Okullar tatil edildi mi? Okullarda tatil ne zamana kadar uzatıldı?" sorularına yanıt verdi.

OKULLAR 30 NİSAN TARİHİNE KADAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.

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