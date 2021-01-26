Son dakika: Mutasyonlu virüs ilk kez görüntülendi

Son dakika haberi... Mutasyonlu Kovid-19'u ilk kez görüntüledi.İngiltere'nin güneyinde başlayarak birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs mutasyonu Rus bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi. Koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonunun dünyadaki ilk mikroskop fotoğrafı dünyada heyecan yarattı. Açıklamada, EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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Son dakika haberi... Mutasyonlu Kovid-19'u ilk kez görüntüledi.İngiltere'nin güneyinde başlayarak birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs mutasyonu Rus bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi. Koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonunun dünyadaki ilk mikroskop fotoğrafı dünyada heyecan yarattı. Açıklamada, EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.