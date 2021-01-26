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Son dakika: Mutasyonlu virüs ilk kez görüntülendi

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Giriş: 26.01.2021 12:26
Güncelleme:26.01.2021 12:36
Son dakika haberi... Mutasyonlu Kovid-19'u ilk kez görüntüledi.İngiltere'nin güneyinde başlayarak birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs mutasyonu Rus bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi. Koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonunun dünyadaki ilk mikroskop fotoğrafı dünyada heyecan yarattı. Açıklamada, EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı. Son dakika haberi... Mutasyonlu Kovid-19'u ilk kez görüntüledi.İngiltere'nin güneyinde başlayarak birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs mutasyonu Rus bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi. Koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonunun dünyadaki ilk mikroskop fotoğrafı dünyada heyecan yarattı. Açıklamada, EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
Son dakika: Dünyayı heyecanlandıran kare! İşte mutasyonlu koronavirüsün ilk fotoğrafı | Rus bilim insanları duyurdu SON DAKİKA: DÜNYAYI HEYECANLANDIRAN KARE! İŞTE MUTASYONLU KORONAVİRÜSÜN İLK FOTOĞRAFI | RUS BİLİM İNSANLARI DUYURDU
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Mutasyonlu virüs ilk kez görüntülendi
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