Son dakika haberi... Koronavirüsün sadece erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten uzmanlar özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında öneride bulundu. Balık, "Okullarda 10'lu kümeler halinde test yapılmalı" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN