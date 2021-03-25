Son dakika: Mutasyon çocukları da mı vurdu? A Haber'de flaş öneri: Okullarda 10'lu kümeler halinde test yapılmalı
Son dakika haberi... Koronavirüsün sadece erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten uzmanlar özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında öneride bulundu. Balık, "Okullarda 10'lu kümeler halinde test yapılmalı" ifadelerini kullandı.
Çocuklardaki vaka sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtilirken, çocuk enfeksiyon servilerinde 3 hafta öncesine kıyasla Kovid-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı öğrenildi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ESKİYE GÖRE ÇABUK YAYILIYOR"
Bunun nedeni birinci planda mutasyon bizde artık çok yayılmış olması. Artık çok kolay bulaşıyor. Eskiye göre şimdi neredeyse ev halkının hepsi birden hastalanıyor. Eskiden bu kadar hızlı vaka artışı görmemiştik. Çok hızlı yayıldığı için baskın hale geliyor ve diğer virüsü bertaraf ediyor. Baş etmek yayılmasını önlemek çok daha zor. Bu nedenle ister istemez kapatmalara gitme konusu tartışılmaya başlandı.
"10'LU KÜMELER HALİNDE TEST YAPILMALI"
Aslında birçok ülke birçok konuda kapatmaya gitmesine rağmen okullarda kapatmayı mümkün olduğu kadar erteledi ve kapatmaya gitmedi. Bizde de bu yapılacaktır ama bunu yaparken benim bir önerim var olabildiği kadar test sayımızı artırmamız gerekiyor. Ama bu tarz bir test yapma modeliyle bizim test yapmamızı çok fazla artırmamız çok kolay olmayacaktır. Bunun yerine belki de Çin'de yapılan bir model, bunun bizde uygulanmasıyla ilgili bu örneğin Bilim Kurulu'nda tartışılmasını öneriyorum ben. Okullarda büyük apartmanlarda 10'lu kümelerle test yapmak.
Yani 10 kişiden alınan numuneyle tek bir test yaparak günde geldiğimiz noktada 200 bin test yapmak yerine 1,5 – 2 milyon kişiyi taramak mümkün olabilir. Böylece çok fazla kişi tarandığı için zaten filyasyonu da biz çok güzel yapıyoruz. Dolayısıyla çok daha hızlı bir şekilde pozitif vakaları yakalamak ve filyasyon yoluyla salgın hızını kesme anlamında bir avantaj sağlayabilmemiz mümkün olabilecektir.
ÇOCUKLARDA TEST İÇİN YAŞ SINIRI VARMI?
Bir yaş sınırı yok.