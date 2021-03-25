"10'LU KÜMELER HALİNDE TEST YAPILMALI"

Aslında birçok ülke birçok konuda kapatmaya gitmesine rağmen okullarda kapatmayı mümkün olduğu kadar erteledi ve kapatmaya gitmedi. Bizde de bu yapılacaktır ama bunu yaparken benim bir önerim var olabildiği kadar test sayımızı artırmamız gerekiyor. Ama bu tarz bir test yapma modeliyle bizim test yapmamızı çok fazla artırmamız çok kolay olmayacaktır. Bunun yerine belki de Çin'de yapılan bir model, bunun bizde uygulanmasıyla ilgili bu örneğin Bilim Kurulu'nda tartışılmasını öneriyorum ben. Okullarda büyük apartmanlarda 10'lu kümelerle test yapmak.