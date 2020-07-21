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Son dakika: Mısır'ın Libya hamlesi ABD'de nasıl yankılandı?

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Giriş: 21.07.2020 23:37
Güncelleme:22.07.2020 00:41
Mısır'ın Libya'ya asker gönderme kararının ardından ABD Başkan Donald Trump'ın Sisi'yi araması ne anlama geliyor? Mısır, Libya'da neden asker gönderme kararı aldı? Karar ABD'de nasıl yankılandı? Trump'ın olası Libya hamlesi ne olacak? ABD, Libya konusunda Türkiye'nin mi, Mısır'ın tarafında mı? Ali Çınar ABD'de yaşanan son dakika gelişmelerinin canlı yayında anlattı.
Mısır'ın Libya hamlesi ABD'de nasıl yankılandı?
Mısır'ın Libya hamlesi ABD'de nasıl yankılandı?
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