Son dakika: Mısır'ın Libya hamlesi ABD'de nasıl yankılandı?

Mısır'ın Libya'ya asker gönderme kararının ardından ABD Başkan Donald Trump'ın Sisi'yi araması ne anlama geliyor? Mısır, Libya'da neden asker gönderme kararı aldı? Karar ABD'de nasıl yankılandı? Trump'ın olası Libya hamlesi ne olacak? ABD, Libya konusunda Türkiye'nin mi, Mısır'ın tarafında mı? Ali Çınar ABD'de yaşanan son dakika gelişmelerinin canlı yayında anlattı.