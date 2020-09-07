Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü. MSB'den yapılan açıklamada "Akar'ın Peach ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, NATO Genel Sekreteri'nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alındı." ifadelerine yer verildi. Görüşmeye dair önemli detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.