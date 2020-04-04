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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Üretim başladı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını söyledi. Akar, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.
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