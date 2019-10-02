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02.10.2019
Son dakika: 'Millet İttifakı' çatırdıyor! HDP'li Zeynel Özen'den İyi Parti ve Saadet Partisi açıklaması
HDP’li milletvekilden dikkat çeken bir 'Millet İttifakı' açıklama geldi. HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, “İyi Parti ve Saadet ile neden bir araya geliyorsunuz?” tepkileriyle karşılaştıklarını belirterek “Biz Çorum’u Maraş’ı Sivas’ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama önceliğimiz iktidarı durdurmak” dedi.
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