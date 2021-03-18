Son dakika: MHP'de büyük kurultay günü! Şifreleri neler? A Haber'de değerlendirdiler

MHP lideri Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yapan Bahçeli, 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi, "Başkan adayımız Sayın Erdoğan'dır" dedi. Bahçeli'nin hedefinde HDP de vardı. Devlet Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır" dedi. Peki Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? Öne çıkan başlıklar neler? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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