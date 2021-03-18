18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: MHP'de büyük kurultay günü! Şifreleri neler? A Haber'de değerlendirdiler

Son dakika: MHP'de büyük kurultay günü! Şifreleri neler? A Haber'de değerlendirdiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2021 12:16
Güncelleme:18.03.2021 12:18
MHP lideri Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yapan Bahçeli, 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi, "Başkan adayımız Sayın Erdoğan'dır" dedi. Bahçeli'nin hedefinde HDP de vardı. Devlet Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır" dedi. Peki Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? Öne çıkan başlıklar neler? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
MHPde büyük kurultay günü MHP'DE BÜYÜK KURULTAY GÜNÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP'de büyük kurultay günü
MHP'de büyük kurultay günü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki! İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı tehdit etti
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki! İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı tehdit etti
Bahçeli: 2023 adayımız Sayın Erdoğan'dır
Bahçeli: 2023 adayımız Sayın Erdoğan'dır
Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalı
Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalı
Bahçeli'den CHP ve İP'e sert sözler
Bahçeli'den CHP ve İP'e sert sözler
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale mesajı
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale mesajı
Afrin’de 3 yılda neler değişti?
Afrin’de 3 yılda neler değişti?
MHP'de büyük kurultay günü
MHP'de büyük kurultay günü
HDP MYK'sı acil toplanıyor
HDP MYK'sı acil toplanıyor
Mehmetçik Çanakkale ruhuyla her cephede nöbette
Mehmetçik Çanakkale ruhuyla her cephede nöbette
MHP'de kurultay günü
MHP'de kurultay günü
Büyük zaferin 106. yıl dönümü
Büyük zaferin 106. yıl dönümü
Daha Fazla Video Göster