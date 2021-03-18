Son dakika: MHP'de büyük kurultay günü! Şifreleri neler? A Haber'de değerlendirdiler

ET VE TIRNAK GİBİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Özellikle altı çizilmesi gereken nokta Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin kaderine sahip olduğu ve sahip olacağı. Et ve tırnak gibi devam edeceği. Ve bununla birlikte Dış politikadan iç politikaya kadar, HDP'nin kapatılmasından ekonomiye kadar her alanda mesajlar verdi. Bugün MHP burada bu kurultayda 2023'ün kadrosunu seçiyor artı bu 2023 ne demek Cumhurbaşkanlığı Seçimi var milletvekili seçimi var aynı zamanda aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü ve bir de bu kurultayın seçeceği yönetime yüklenen bir görev daha var ki o da 2024 yerel seçimleri. Bu kurultayın güçlü ve yüksek bir misyonu var. Bu heyet 2023'ü alnının akıyla 2024'ü alnının akıyla çıkaracak.