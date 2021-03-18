Son dakika: MHP'de büyük kurultay günü! Şifreleri neler? A Haber'de değerlendirdiler
MHP lideri Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yapan Bahçeli, 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi, "Başkan adayımız Sayın Erdoğan'dır" dedi. Bahçeli'nin hedefinde HDP de vardı. Devlet Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır" dedi. Peki Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? Öne çıkan başlıklar neler? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 13'üncü Olağan Kurultay'ını bugün "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" sloganıyla yapıldı. Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi. Bahçeli, MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İTTİFAKIN GÜCÜ VE KARARLILIĞI
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı: Aslında Sayın Bahçeli'nin vereceği mesajları yayınlarımızdan önce konuşurken benzer çerçeveyi çizmiştik. Çok sürpriz bir açıklaması bir mesajı olmadı. En güçlü vurgunun Cumhur İttifakı'nın gücü ve kararlılığı üzerinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlılığıyla ilgili de güçlü bir vurgu yaptı Sayın Bahçeli. PKK ve FETÖ bloğunun karşısında bir Cumhur İttifakı'nı konumlandırdı. Ekonomiyle ilgili mesajları da önemliydi. En önemli bir başka mesajı da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını ilan etti şimdiden. Geçen kongrede de Sayın Erdoğan'ın ismini ilan etmişti. Bu kurultayda da aynı şeyi yaptı ve seçimin zamanında yapılacağını vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN CEZA ALDIĞI ŞİİRİ OKUDU
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Tek önemli mesaj var o da şurada yazıyor Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik. Yani baştan sona kadar Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi geleceğe taşıyan bir birlik olduğunu ve bunun devam edeceğini açık ve net olarak ortaya koydu. Önemli olan şu en son okuduğu şiir var Sayın Bahçeli'nin o Erdoğan'ın ceza aldığı şiir yani asker duası şiiri. Aynı bölümü okumadı ama farklı bölümleri okudu. Burada tamamen bir yol arkadaşlığı noktasında bir takım mesajlar verdi. Her anlamda milli adımlar atılması gerekir ve bu yönde de Erdoğan'a tam destek olacağız diyor.
MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİLER
Özellikle Meral Akşener'e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır ve sert eleştiriler yönlendirdi. Proje olarak Türkiye'nin ayağına pranga olmaya çalışan organizasyonlar olarak değerlendiriyor. Zaten HDP'yi söylemeye gerek yok PKK'dan ayrı tutmuyor.
ET VE TIRNAK GİBİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Özellikle altı çizilmesi gereken nokta Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin kaderine sahip olduğu ve sahip olacağı. Et ve tırnak gibi devam edeceği. Ve bununla birlikte Dış politikadan iç politikaya kadar, HDP'nin kapatılmasından ekonomiye kadar her alanda mesajlar verdi. Bugün MHP burada bu kurultayda 2023'ün kadrosunu seçiyor artı bu 2023 ne demek Cumhurbaşkanlığı Seçimi var milletvekili seçimi var aynı zamanda aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü ve bir de bu kurultayın seçeceği yönetime yüklenen bir görev daha var ki o da 2024 yerel seçimleri. Bu kurultayın güçlü ve yüksek bir misyonu var. Bu heyet 2023'ü alnının akıyla 2024'ü alnının akıyla çıkaracak.
HDP'NİN KAPATILMASI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: Olayın hukuki ve siyasi boyutu var. Genel Başkanımızın ve MHP'nin bu konuda tavrı net. Zillet ittifakı dediğimiz ipe un seren siyasi yapı milletin vicdanında yaralara yol açıyor. Türk milleti artık bundan bıktı gına geldi. Milletin kürsüsünden millete devlete terörist diyen bir yapının artık Türk siyasetinde olmaması lazım diye millet bize sufle veriyor millet bize talimat veriyor. Hukuktan inşallah kamuoyunu rahatlatan bir karar çıkacak.
AYAKTA KALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Hatırı sayılır bir süredir HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu ihanete yardım ve yataklık yaptığını aslında HDP eşittir PKK demek olduğunu Sayın Genel Başkanımız vurguladı. Yaklaşık 2-3 aydır da HDP'nin kapatılması gerektiğini gündeme taşıdık ve devamlı söyledik. HDP'nin bir partiden başka her şeye benzediğini görmek lazımdır. HDP'nin hukuken ayakta kalması hukuken varlığını sürdürmesi mümkün değildir.
"DAĞDA KAZANDIK! MECLİS'TE KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"
HDP PKK'dır! Biz dağda kazandığımız mücadeleyi Meclis'te kaybetmek istemiyoruz. Bu gelecek nesillere borcumuz, demokrasiye borcumuz, milli iradeye borcumuz ve Allah'ın izniyle Türkiye bu badireden alnının akıyla hukukun imkanlarıyla çıkacak ve milletimiz derin bir nefes alacak.
CHP MAYASININ GEREĞİNİ YAPIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya FETÖ ile beraber ya PKK ile beraber. Olacak şey değil. Kim kiminle yürüyor biz ona bakıyoruz. CHP'nin HDP'yi desteklemesi geçmiş olsun demesi bu meseleyi kaygıyla izliyoruz demeleri sürpriz değil. CHP mayasının gereğini yapıyor.