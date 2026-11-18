COP31'de Türkiye'nin elektrifikasyon vizyonuna AB desteği! Brüksel'den yeşil dönüşüm mesajı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Türkiye'nin ortaya koyduğu hedeflere Avrupa Birliği'nden destek geldi. Zirvede konuşan AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim ve Enerji Bakanı, Türkiye'nin elektrifikasyon vizyonunu değerlendirerek iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekti. Bakan, enerji dönüşümünün sağlanması için Brüksel'in de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti.