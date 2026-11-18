Pendik Sahili'nde palmiye ağaçları motorlu testerelerle kesildi! Vatandaşlardan İBB'ye açıklama çağrısı

İstanbul Pendik Sahili'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından palmiye ağaçları motorlu testerelerle kesildi. Kesim anları havadan görüntülenirken vatandaşlar, ağaçların neden kesildiğinin açıklanmasını istedi. Ağaçların bakım süreçlerini sorgulayan vatandaşlar, kesim kararına ilişkin bilimsel raporların kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.