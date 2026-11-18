Jandarmadan 81 ilde eş zamanlı operasyon! Aranan 746 şahıs kıskıvrak yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 746 kişi yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli yürütülen çalışmalarda, asayiş, narkotik, siber suçlar, kaçakçılık, terör ve göçmen kaçakçılığı suçlarından aranan şüpheliler, yol kontrolleri ile ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda yakalandı.