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29.12.2019

Son dakika: Mevsim ilk karı düşen İstanbul'a Meteoroloji'den ‘turuncu’ uyarı |Video

Mevsimin ilk karı düşen İstanbul için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘turuncu’ uyarı vererek Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Genel Müdürlüğü tarafından için 'turuncu' uyarı verildi. Yapılan uyarıda; "Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00'da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.

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