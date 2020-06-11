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Son dakika: Metin Topuz’a 8 yıl 9 ay hapis cezası! 17 - 25 darbe kalkışmasının kilit isimlerinden biriydi |Video

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Giriş: 11.06.2020 15:06
Son dakika haberi... ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Metin Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabah Gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi. Bu aşamaya nasıl gelindi? 17 -25 kumpas belgelerini nasıl Amerika’ya götürdü. Karaman, süreci canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Metin Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabah Gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi. Bu aşamaya nasıl gelindi? 17 -25 kumpas belgelerini nasıl Amerika'ya götürdü.

Karaman, "Metin Topuz çok önemli bir isimdi. 17 - 25 darbe kalkışmasının polis ve yargı eliyle yapılmaya çalışan kalkışmanın kilit isimlerinden bir tanesiydi. Bu kalkışmanın organizasyonlarında çok kilit rol oynayan ve hala ceza evinde bulunan Yakup Saygılı ile çok yakındı kendisi." ifadelerini kullandı.

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