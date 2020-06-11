Son dakika: Metin Topuz kimdir? Metin Topuz'un 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü ne? |Video

Son dakika haberi... ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Peki Metin Topuz kimdir? Hangi davalardan yargılandı? 15 Temmuz hain darbe girişimindeki rolü ne? Gezi Parkı eylemlerindekim ya da kimlerle iritibata geçti? Tüm bu soruların yanıtını Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.

SON DAKİKA HABERİ: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Metin Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı.

Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.



Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.

İddianamede Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

MÜTALAADAN

Mahkemeye 10 Mart 2020'de yapılan duruşmada sunulan mütalaada, Metin Topuz'un, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verilmesi talep edilen mütalaada, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesi istendi.