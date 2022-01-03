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Memura ek zam! Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

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Giriş: 03.01.2022 20:08
Güncelleme:03.01.2022 20:08
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada memura ek zam oranını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ise memura yapılan zam oranı 30,5 oranına ulaştı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.

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