Son dakika: Mardin'de toplu açılış töreni: 17,5 milyar liralık yatırım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit "Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 75 kişinin meydanda olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adınının, Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini duyurdu. Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettin mi, helalleştin mi? Ah cambaz ah. Helalleşmeye geldim diyor. Helalleşeceksen Diyarbakır'a git." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

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