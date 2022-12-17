17 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Mardin'de toplu açılış töreni: 17,5 milyar liralık yatırım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit "Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 75 kişinin meydanda olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adınının, Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini duyurdu. Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettin mi, helalleştin mi? Ah cambaz ah. Helalleşmeye geldim diyor. Helalleşeceksen Diyarbakır'a git." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.