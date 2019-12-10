Son dakika: KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama...

Öğrencilerin merakla beklediği "KYK borçları silinecek mi?" sorusuna Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda konuştu. Erdoğan, "KYK borçları silinecek mi?" sorusuna ,“Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız." yanıtını verdi.

Binlerce öğrencilerin merakla beklediği "KYK borçları silinecek mi?" sorusuna Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda konuştu.



KYK BORÇLARININ SİLİNMESİ GÜNDEMİNİZDE VAR MI?

Başkan Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bu şu an bizim gündemimizde. Değerlendirmemizi bütçe görüşmelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı da atacağız. Öğrenim kredisi daha sonra ödenmek üzere veriliyor. Atılacak adımla bu borçların silinmesi süreci olacak. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız." açıklamasında bulundu.