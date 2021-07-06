06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika | Kuzey Irak'ta terör operasyonu
Son dakika haberi...PKK ile mücadele kapsamında teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MSB: Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Son dakika haberi...PKK ile mücadele kapsamında teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.