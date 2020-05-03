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Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'de bulunan laboratuvar fotoğrafları örtbas etti |Video
Koronavirüs nasıl ortaya çıktı? Hayvanlardan mı insanlara bulaştı? Yoksa insan yapımı mı? Dünya bu üç sorunun cevabını ararken koronavirüsün başladığı Çin’in Vuhan kentinde bulunan ve iddiaların merkezinde yer alan viroloji laboratuvarı şüpheleri bir kez daha üzerine çekti. Bilim insanlarının yarasaları koruyucu olmadan incelediğini gösteren ve mağaralardan gezdikleri fotoğrafları web sitesinden kaldırdığı ortaya çıktı.
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