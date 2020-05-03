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Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'de bulunan laboratuvar fotoğrafları örtbas etti |Video

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03.05.2020
Koronavirüs nasıl ortaya çıktı? Hayvanlardan mı insanlara bulaştı? Yoksa insan yapımı mı? Dünya bu üç sorunun cevabını ararken koronavirüsün başladığı Çin’in Vuhan kentinde bulunan ve iddiaların merkezinde yer alan viroloji laboratuvarı şüpheleri bir kez daha üzerine çekti. Bilim insanlarının yarasaları koruyucu olmadan incelediğini gösteren ve mağaralardan gezdikleri fotoğrafları web sitesinden kaldırdığı ortaya çıktı.
Son dakika: ABDli senatörden koronavirüsün yayıldığı Vuhan ile ilgili flaş çağrı! SON DAKİKA: ABD'Lİ SENATÖRDEN KORONAVİRÜSÜN YAYILDIĞI VUHAN İLE İLGİLİ FLAŞ ÇAĞRI!
Bill Gates, Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasında derin korona bağlantıları! BİLL GATES, VUHAN ENSTİTÜSÜ VE DSÖ ARASINDA DERİN KORONA BAĞLANTILARI!
İşte koronavirüsün en net görüntüsü! Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden özel görüntüler İŞTE KORONAVİRÜSÜN EN NET GÖRÜNTÜSÜ! VUHAN VİROLOJİ ENSTİTÜSÜ'NDEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER
Çinin Vuhan kentinde koronavirüs karantinası kaldırıldı ÇİN'İN VUHAN KENTİNDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI KALDIRILDI
Son dakika: Çinin Vuhan kentinde koronavirüs Covid-19 karantinası kaldırılıyor SON DAKİKA: ÇİN'İN VUHAN KENTİNDE KORONAVİRÜS (COVİD-19) KARANTİNASI KALDIRILIYOR

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